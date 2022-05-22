Cansu Dere&#039;den Final Sonrası İlk Açıklama - Haberler

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Cansu Dere'den Final Sonrası İlk Açıklama

Snob Magazin - Magazin
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Cansu Dere'den Final Sonrası İlk Açıklama

Son rol aldığı diziyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve büyük takdir toplayan güzel oyuncu Cansu Dere, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Arkadaşlarıyla birlikte meydan katında bulunan bir restoranda bir araya gelen güzel oyuncu, uzun süre kaldığı mekanda arkadaşlarıyla sohbet edip yemek yedi.

Ayaküstü kısa bir açıklama yapan güzel oyuncu "Bildiğiniz gibi dizimiz final yaptı. Önümüzdeki günlerde de final bölümüyle ekranlarda olacak. Şu sıralar pek bir şey yapmıyorum, dinleniyorum, tatil yapıyorum ve dostlarımla vakit geçiriyorum, diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

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