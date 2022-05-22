Cansu Dere'den Final Sonrası İlk Açıklama

Arkadaşlarıyla birlikte meydan katında bulunan bir restoranda bir araya gelen güzel oyuncu, uzun süre kaldığı mekanda arkadaşlarıyla sohbet edip yemek yedi.

Ayaküstü kısa bir açıklama yapan güzel oyuncu "Bildiğiniz gibi dizimiz final yaptı. Önümüzdeki günlerde de final bölümüyle ekranlarda olacak. Şu sıralar pek bir şey yapmıyorum, dinleniyorum, tatil yapıyorum ve dostlarımla vakit geçiriyorum, diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

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