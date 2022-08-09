Haber : Canım Annem dizisinin yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, tenis kortunun tozunu attırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Canım Annem dizisinin yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, tenis kortunun tozunu attırdı

 - Güncelleme:

TV8 ekranlarının sevilen günlük dizisi Canım Annem'in yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, sosyal medya hesabından tenis oynadığı anları paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

TV8'de hafta içi her gün yayınlanan Canım Annem dizisinin Ramo'su Emre Atılgan, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

TENİS OYNADIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Oyunculuğun yanı sıra fitness ve tenis branşlarıyla ilgilenen yakışıklı oyuncu, 216 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık spor yaptığı anları paylaşıyor. Son olarak tenis oynadığı anları yayınlayan yakışıklı oyuncu "Enerjimizi bir kez daha tenisle yeniledik" notunu ekledi. Oyuncuyu görenler hayranları ise "Tenis kortunun tozunu attırdı" yorumlarını yaptı.

Canım Annem dizisinin yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, tenis kortunun tozunu attırdı

CANIM ANNEM İLE OYUNCULUĞA BAŞLADI

2013 yılında Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim görmeye başlayan Emre Atılgan, aynı zamanda Ergün Demir, Müfit Aytekin ve Çetin Sarıkartal gibi önemli oyuncu koçlarıyla çalışıyor. Atılgan, oyunculuk kariyerine 2022 yılında TV8'de yayınlanmaya başlayan "Canım Annem" dizisinde Ramo karakteri ile başladı.

Canım Annem dizisinin yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, tenis kortunun tozunu attırdı

Canım Annem dizisinin yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, tenis kortunun tozunu attırdı

Canım Annem dizisinin yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, tenis kortunun tozunu attırdı

Canım Annem dizisinin yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, tenis kortunun tozunu attırdı

Canım Annem dizisinin yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, tenis kortunun tozunu attırdı

Canım Annem dizisinin yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, tenis kortunun tozunu attırdı

Canım Annem dizisinin yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, tenis kortunun tozunu attırdı

Canım Annem dizisinin yakışıklı oyuncusu Emre Atılgan, tenis kortunun tozunu attırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Canım Annem Instagram Tv8 Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title