Canan Ergüder... 'ARABANIN İÇİ SU DOLDU, JANDARMA KURTARDI!'

Şu sıralar 'Oğlum' dizisinde 'Demet' karakterine hayat veren Ergüder, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' adlı programa konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, eşiyle geçirdiği kazayı anlattı.

İşte Canan Ergüder'in açıklamalarından satır başları:

* İyim, 6. tetkiklerim yapıldı ve her şey yolunda.

* Hastalık döneminde, 'Sen zaten çok güçlüsün' sözünü duymaktan yoruldum.

'Güçlü olmak istemiyorum' dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım.

Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü…

"ARABANIN İÇİ SU DOLDU"

* İki üç sene önce Bozcaada'ya giderken birden yağmura yakalandık.

Otomobilin içinde saplanıp kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı.

Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi.

Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi Kenan'ın annesini aradık o da jandarmayı arayıp haber verdi bizi onlar kurtardı.

"KENAN İLE BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ"

* Oğlum büyüdükçe babasıyla vakit geçirmeye başladı. 'Evde yalnız kalınca bir sürü şey yapabilirim' diye düşünüyorum ama günün sonunda hiçbir şey yapmıyorum.

* Kenan'ın baba olduktan sonra değişen huyları oldu. Daha sabırlı, ayakları yere daha sağlam basıyor.

* İki oyuncunun evli olması bence iyi bir şey… Birbirimizi anlıyoruz.

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