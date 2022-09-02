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Çakal 1 Buçuk Saat İçin 280 Bin Lira Aldı

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Çakal 1 Buçuk Saat İçin 280 Bin Lira Aldı

Türkçe rapin son dönemde en popüler isimlerinden olan rapçi Çakal, önceki akşam Levent'te bulunan Hugo kulüpte sahne aldı.

Sahne öncesi işletmeci Burak Aras ile birlikte soruları yanıtlayan rapçi Çakal, "Benim için çok güzel bir gece. Buraya Kuruçeşme'de bir konserden geldim. Günde iki ya da üç konser veriyorum Bu tempoya alışkınım. Eğlenceli muhteşem bir gece olacak. Hedefim Avrupa ve Amerika'da konser vermek" diyerek sahnedeki yerini aldı.

Çakal adıyla ünlenen rapçi, 1 buçuk saat sahnede kalarak 280 bin lira gibi rekor bir ücret aldı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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