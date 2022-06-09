Çağla Şıkel'in Hayali Yıllar Sonra Gerçekleşti - Haberler

İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler de yeni koleksiyonu görmek için davette bir araya geldi. 'Çağla Şıkel x Sagaza' SS 22 koleksiyonu pozitif renkler ve desenler içerirken aynı zamanda giyeni güçlü hissettirecek kesim ve çizgiler barındırıyor.

Markanın baş tasarımcısı ve kreatif direktörü Zeliha Kaçar, koleksiyonun hazırlık süreciyle ilgili; "Çağla Şıkel'in Türkiye'de çok önemli bir rol model olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Çağla'nın günlük hayatta ne giyeceği, o giydiği kıyafeti günden geceye nasıl taşıyabileceği ve içinde kendini nasıl pozitif ve özgüvenli hissedeceği ile alakalı kodlar kullandım. Pozitif ve özgüven kodlarının yoğunca hissedildiği bir koleksiyon oldu" diye konuştu.

HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

Büyük beğeni toplayan koleksiyon hakkında Çağla Şıkel ise "Defileye çıkmaya benzemiyormuş inanılmaz heyecan yaşadım. Bu işe Zeliha ile ilk adımı attığımızdan itibaren hep enerjimiz yüksekti. Ben her şeyi ona inanarak bıraktım. Ortaya çıkan tablo beni çok umutlandırıyor. Duyduğumuz heyecanı, aşkı yansıtan bir koleksiyon oldu. Yıllar sonra hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Gecenin moderatörlüğünü yapan Sagaza'nın kurucu ortağı Baki Süslüer, "Çağla Şıkel işinde çok disiplinli ve işine çok düşkün. Çalışırken hiç zorluk çıkarmaz. Biz iş birliğinden önce bir aileyiz ve Çağla ile bunu taçlandırmak mükafatlandırmak istedik. Bu yıldan itibaren mağazalaşma sürecimiz de başlıyor" diyerek çalışma sürecini anlattı.

40 parçadan oluşan koleksiyonun tanıtımında Çağla Şıkel ile birlikte podyumu Şevval Şahin de paylaştı. Davete katılanlar arasında Bengü, Murat Dalkılıç, Berna Ataman, Ezgi Eyüboğlu, Özge Ulusoy, oyuncu Aslıhan Karalar, Laura Margarita, Emel Yıldırım, modacı Hakan Akkaya, Cihan Acar, Mina Ceran, Enis Arıkan, şarkıcı Alya, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Deniz Baysal ve müzisyen eşi Barış Yurtçu göze çarptı.

Cool, rahat, çarpıcı, şık, gösterişli ve yalın parçalar içeren koleksiyonda; Swarovski taşlar ile tasarlanmış Sagaza büstiyer gibi çok çarpıcı parçalar bulunuyor.

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