Burcu Esmersoy'un ruj reklamı büyük ilgi gördü

Esmersoy'un ruj sürüp caddeden geçenlere el sallaması Türkiye'de ilk kez denen bu reklam vatandaşların şaşkın bakışları arasında yerini aldı.

Esmersoy'un ruj sürüp caddeden geçenlere el sallaması büyük ilgi gördü. Türkiye'de ilk kez denen bu reklam vatandaşların şaşkın bakışları arasında yerini aldı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre geçtimiz haftalarda İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın " İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğenmesi ile gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un ruj reklamı şaşkın bakışlara neden oldu.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un 3 boyutlu hologram teknolojili reklamı herkesin dikkatini çekti. Beşiktaş Akaretler caddesinde bir binadaki reklamda Esmersoy ruj sürüp caddeden geçenlere el sallaması büyük ilgi gördü.