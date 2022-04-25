Burcu Esmersoy... EVLİLİK SİNYALİ!

EVLİLİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Burcu Esmersoy, konuk olduğu YouTube programında Mehmet Demirkol'un "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi.

'BUNDAN SONRA SORU MU SORULUR?'

Esmersoy'u bu açık sözlü yanıtına karşılık Demirkol'un "Bundan sonra soru mu sorulur?" yanıtını vermesi Esmersoy'u kahkahaya boğdu.

'ARTIK 'HAYIRLI OLSUN' DEYİN'

Eski eşi ile 2019 yıllarında yollarını ayıran Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülenmiş ve gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.

EKRANLARA DÖNÜŞ İÇİN SİNYAL VERDİ

Yine Demirkol'un ekranlara geri dönüp dönmeyeceğini sormasına karşılık Burcu Esmersoy'un "Gece 12'de program yapacaksın deseler bir saniye beklemem" yanıtını vermesi de dikkat çekti.

Ünlü sunucu böylece ekranlara dönüş için ilk sinyali de verdi.

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