Buray... 250 KİLO DONDURMAYI BALTAYLA KESTİ!
Aşık Mahzuni Şerif anısına Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Elbistan Festivali'nin üçüncü gününde şarkıcı Buray sürprizlerle dolu bir konsere imza attı.
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Yaklaşık 30 bin Buray hayranının saatler öncesinden tıklım tıklım doldurduğu alanda, konserin başlaması ile birlikte coşku zirveye çıktı.
Festivalin ruhuna uygun olarakAşık Mahzuni Şerif türkülerine de repertuvarında yer veren Buray, kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiyi adeta mest etti.
Konserin sonunda 250 kilogramlık Maraş dondurmasını Osmanlı savaş baltası ile kesen Buray, kıvamı ve benzersiz lezzeti ile dünyaya nam salan dondurmanın tadına bakmayı da ihmal etmedi.
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