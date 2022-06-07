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Buray'dan Alkışlanacak Hareket

Snob Magazin - Magazin
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Buray'dan Alkışlanacak Hareket

Şarkıcı Buray'ın büyük hayranı olan görme engelli Ameliya Selma Oğuz, sanatçının İzmir konserinde duygulandıran bir sürprizle karşılaştı. Geçtiğimiz aylarda okuluna gelen Buray ile birlikte piyano çalıp şarkı söyleyen genç kız, bu kez en sevdiği sanatçı ile aynı sahnede Kış Bahçeleri şarkısını seslendirdi.

Daha önce okulunda ziyaret ettiği ve müzikal yeteneğinden çok etkilendiği İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Damlacık Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz'u sahnesinde ağırlayan Buray, yetenekli hayranı ile muhteşem bir düete imza attı.

"Bugün burada bulunan herkes benim için özel, ama aranızda biri var ki o çok ama çok özel. Yeteneği, azmi, gayreti ile başta ben olmak üzere hepimizi büyüledi diyebilirim. Şimdi müsadenizle alkışlarla onu sahneye davet ediyorum" sözleri ile Ameliya'yı sahneye davet eden Buray, hayranıyla "Kış Bahçeleri" şarkısına düet yaptı.

Dakikalarca susmayan alkışlarla ve duygu dolu gözlerle Buray ve Ameliya'ya eşlik eden müzikseverler şarkının finalinde ise İzmir Kültürpark Açıkhavayı "Bir daha bir daha" nidaları ile inlettiler.

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