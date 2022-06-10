Burak Yılmaz... ARDA TURAN - BERKAY DAVASINDAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! - Haberler

Gece eğlencesinde Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın.

Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu iddiası sonrası ünlü futbolcu ve Berkay Şahin kavga etmişti.

Turan daha sonra hastaneyi silahla basarak gündeme boma gibi düşmüştü.

Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla verilen beraat kararı istinafta bozulan futbolcu Arda Turan'ın yeniden yargılandığı davada, Burak Yılmaz'ın tanık olarak celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı.

SİLAH DETAYI

Duruşmada, sanık Arda Turan'ın tanık olarak gösterdiği futbolcu Burak Yılmaz'ın ara celsede ifade verdiği belirtildi.

Burak Yılmaz'ın ifadesinde, "Olay tarihinde bir mekanda eğleniyorduk.

Hatırladığım kadarıyla bir arbede olayı oldu. Berkay'a yardımcı oldum.

Dışarı çıkardım. Mekan çok kalabalıktı. Aralarındaki tartışma anını görmedim.

Ayrıca Arda'nın, Özlem Hanım'la diyaloğuna şahit olmadım.

Arda ile Berkay arasında 2-3 saniyelik bir konuşma geçti.

Ancak uzak olduğum için ne konuştuklarını duyamadım.

Sonra bir anda arbede oldu. Berkay'ın burnu kanadı. Dışarı çıkardım. Korumaları geldi.

Birisi silahımı getirin diye bir şey söyledi. Ancak kim söyledi hatırlayamıyorum.

Sonra da ben Arda'yı alıp oradan çıkardım. Arda benden yaklaşık 15 dakika sonra mekana gelmişti.

Geldikten sonra hep yanımdaydı. Mekan çok kalabalıktı ve karanlıktı" dediği öğrenildi.

ÖZLEM ŞAHİN'İN AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Özlem Şahin'in avukatı ise celse arasında ifade veren Burak Yılmaz'ın ifadesine karşı savunmasında "Burak Yılmaz, Arda Turan'ın samimi arkadaşı olarak bilinmektedir.

Tanıklık ifadesindeki aleyhe olan beyanları kabul etmiyoruz.

Burak Yılmaz arkadaşı Arda Turan'ın yanından hiç ayrılmadığını ve Özlem Şahin ile diyalog kuramadığını belirtmiştir.

Fakat tarafların bu yönde kendi beyanları mevcuttur.

Burak Yılmaz'ın beyanına itibar edilmemesini talep ederiz" diyerek Özlem şahin ve Arda Turan'ın mahkemede tekrardan dinlenmesini talep etti.

"ELİNDEKİ BARDAĞI YERE FIRLATTI"

Duruşmada, Berkay'ın asistanı Onur Ürkmez ise tanık olarak ifadesinde, "Özlem Hanım, Berkay Bey'in yanına tedirgin bir şekilde geldiğini gördüm.

Çıkacaklarını düşündüm birbiriyle konuştuklarını görünce aracı çıkarmadım.

Berkay Bey sonrasında içeri girdi ve dışarı çıkarken elindeki bardağı yere fırlattı.

Burnu kanıyordu. Özlem Hanım içerde kaldı onu içeriden çıkarıp taksiyle eve gönderdim sonrasında hastaneye gittik.

Kavga anını görmedim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Özlem Şahin ve Arda Turan'ın mahkemede dinlenme talebinin reddine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Magazinkolik / Magazin