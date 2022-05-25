Burada Huzuru Bulduk - Haberler

Pandemiyle birlikte İstanbul'dan taşınarak Bodrum'a yerleşen ikili, el ele deniz kıyısında yürüyüş yaparken görüntülendi.

Bodrum'da yeni bir hayata başladıklarının altını çizen Bay J, "Burada her şeyden çok huzuru bulduk. Dört bir yanı güzel ama özellikle burayı tercih ediyoruz. Bize terapi gibi geliyor" dedi.

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