Burada Huzuru Bulduk - Haberler

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Burada Huzuru Bulduk

Snob Magazin - Magazin
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Burada Huzuru Bulduk

Ses tonuyla dinleyenlerin hafızalarına yer edinen başarılı radyocu Bay J ve oyuncu eşi Duygu Şen, önceki gün Bodrum Titanic Deluxe Hotel'de görüntülendi.

Pandemiyle birlikte İstanbul'dan taşınarak Bodrum'a yerleşen ikili, el ele deniz kıyısında yürüyüş yaparken görüntülendi.

Bodrum'da yeni bir hayata başladıklarının altını çizen Bay J, "Burada her şeyden çok huzuru bulduk. Dört bir yanı güzel ama özellikle burayı tercih ediyoruz. Bize terapi gibi geliyor" dedi.

Snob Magazin / Magazin

İstanbul, Bodrum, Magazin, Haberler

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