Bülent Ersoy... ZEHİR ZEMBEREK 'MEZAR' AÇIKLAMASI!

Bugün Bülent Ersoy'dan konu ile ilgili zehir zemberek bir açıklama geldi.

Söz konusu açıklama;

Yeni medya ve sosyal medya! Birileri konuşsun, birileri haber yapsın, sonra "kopyala yapıştır" dijital medya, yazıyı çoğaltsın..

Sevgili Babacığımın cenazesi sırasında söylemiş olduğum sözlerin videosu önce İnstagram'da viral oldu, sonra bir röportajımda bu konu soruldu, en sonra da bugün"1.5 milyon TL bütçe ayırdı, Bülent Ersoy'un mezarı derin olacak, asansörle inilecek" başlıklarına kadar geldi...

Ankara'daki röportajda sormuş olduğunuz gibi, yine bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin bu "abuk sabuk" sözleri medyada bu kadar büyük yer bulacak mı?

Yaşayan bir insana "Mezarı için 1.5 milyon TL bütçe ayırdı" başlıkları "Basın özgürlüğü" kapsamında mı?

Bu başlıklar, haberler; mantığa ve haber etiğine uygun mu?

Bu arada, üstelik yetkili menajerim de Haluk Şentürk'tür.

Her şeyi tolere etmek, sanatçı duruşuna göre davranmak, "Hadi Ablalarıyım kırılmayayım, kırmayayım" demek, yaşadığımız bu devirde işe yaramıyormuş demek...

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