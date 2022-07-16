Bu Süreci Çok Çalışarak Atlatırız!

Yeni ve eski şarkılarından oluşan repertuarı ile kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz dakikalar yaşatan Mardini, kısa saçlı imajıyla da beğeni topladı. Mardini, "Ne zaman bir imaj değişikliğine gitsem birisine benzetiliyor. Bu sefer kime benzetecekler şaşkınlıkla bekliyorum." diyerek gülümsedi.

Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı sanatçı, "Hayatım; evim ve işim arasında gidip geliyor. Zor bir süreçten geçiyoruz ülke olarak bu süreci anca çok çalışarak atlatırız. Bende ülkem, ailem ve sorumlu olduğum kişilerden dolayı çok çalışıyorum." dedi.

Snob Magazin / Magazin