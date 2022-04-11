Brooklyn Beckham... 'HANIM KÖYLÜ' OLDU!

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham, 3,5 milyon dolarlık bir düğünle evlendi.

Babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile şaşalı bir düğünle evlenen Beckham düğünden nihayet fotoğraf paylaştı.

Düğünün ardından iddialara göre Beckham ailesinde bir anlaşmazlık olduğu da ortaya çıktı.

Brooklyn Beckham, evlendikten sonra 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar vermişti.

Düğün ardından da ünlü isim pozları "Nicola Mr.&Mrs. Peltz Beckham" olarak paylaştı.

YENİ SOYADIYLA İLK PAYLAŞIM

Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Brooklyn Beckham, düğününden ilk paylaşımı da yaptı.

Ünlü isim "Mr&Mrs Peltz Beckham" notuyla yaptığı paylaşımla soyadını aldığını belgelemiş oldu.

DAVID VE VICTOROA, OĞLUNUN YENİ SOYADINI KULLANMADI

Brooklyn Beckham, yeni soyadını kullanarak paylaşım yapsa da baba David Beckham ile anne Victoria Beckham paylaşımlarında oğullarını sadece Beckham soyadıyla andı.

İkilinin bu hamlesi oğullarının soyadı kararını desteklemediği iddiasını getirdi.

Eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Nicola Anne Peltz, görkemli bir düğünle evlendi.

Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in ABD'deki Palm Springs'teki malikanesinde yapılan düğüne ünlü isimler akın etti.

PAPARAZZİLER YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaştı.

Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı.

Paparazziler düğünü uzaktan görüntülemek için yoğun çaba sarf etti.

Gelin ve damat net olarak görüntülenemezken, davetliler, düğünün yapılacağı yere girerken fotoğraflanabildi.

58 MİLYON TL'LİK DÜĞÜN

Basına yansıyan haberlere göre Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in büyük servet sahibi aileleri, düğünün muhteşem geçmesi için kesenin ağzını açtı. Ünlü ailelerin çocukları için yaptığı düğün, iddialara göre 3 milyon sterline (yaklaşık 58 milyon TL) mal oldu. Fotoğrafların paylaşılmasıyla bütün meraklar giderildi. Valentino Haute Couture gelinlik terci eden güzel oyuncu, adeta masallardan fırlamış gibi görünüyordu. Saç ve makyajı 90'lardan esinlenen Nicola, en mutlu gününde gösterişten uzak ancak göz kamaştıran bir gelin olmayı başardı.

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