Britney Spears'ın Anı Kitabı En Çok Satanlar Listesinde

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, son zamanlarda yayınladığı anı kitabıyla dikkat çekiyor. Spears'ın kitabı ilk hafta bir milyon satarak en çok satanlar listesinde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

24 Ekim'de yayınlanan Spears'ın anı kitabında; aşkları, akıl sağlığı sorunları ve vasilik davası gibi merak edilen konular da yer alıyor. Kitabın yayıncısı Gallery Books, 1 Kasım'da 'The Woman in Me' isimli kitabın ABD'de 1,1 milyon kopya sattığını paylaştı. Kitap, şu anda New York Times'ın kurgu dışı kitaplar listesinde en çok satanlar listesinde ilk sırada yer alıyor.

Spears da "Anılarıma kalbimi ve ruhumu döktüm ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıma ve okuyucularıma sarsılmaz destekleri için minnettarım" diyerek okuyucularına teşekkür etti.

Spears'ın kitabı gibi ünlü isimlerin anılarını kaleme aldıkları kitaplar okuyucular tarafında ilgi görüyor.

Prens Harry'nin "Spare" isimli kitabı da ocak ayında yayınlandığında ABD'de ilk haftasında 1,6 milyon satarken, Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın kitabı da 2020'de 1,4 milyon satmıştı.