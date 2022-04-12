Britney Spears... BEBEK YOLDA!

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten müjdeli haber geldi.

BEBEK GELİYOR!

Dansçı Kevin Federline ile birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan Britney Spears, hamile olduğunu duyurdu.

40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından ilk bebeğini beklediğini ifade etti.

Takipçileri anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdırdı.

"BU YAPACAĞIM EN ÖNEMLİ İŞ!"

Asghari de haberi, "Babalık her zaman dört gözle beklediğim ve hafife almadığım bir şey.

Bu yapacağım en önemli iş!" ifadeleriyle Instagram'dan açıkladı.

BABA OLMAK İSTİYORDU

Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de dile getirmişti.

Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum." demişti.

ORTADAN KAYBOLDU

Ayrıca Britney Spears, geçtiğimiz ay sosyal medyada adeta ortadan kaybolmuştu.

Pop yıldızının hesabına ulaşamayan hayranları, Spears'ın sosyal medya hesabını kapattığını fark etmişti.

2020'dede benzer bir davranışta bulunan Britney Spears, bir hafta sonra hesabını aktif hale getirerek, Asghari ile nişanlandığını duyurmuştu.

Özgürlüğüne kavuşması şarkıcının bir süre sosyal medyaya ara vermek isteme sebeplerinden biri olarak görülüyordu.

Magazinkolik / Magazin