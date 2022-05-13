BÖYLESİ HİÇ GÖRÜLMEDİ! DİZİDEN AYRILDI, FİNALİ BAŞROLSÜZ ÇEKİLDİ! - Haberler

"Emanet" dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun, diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Dizinin sezon finali, başrolsüz çekildi

Oyuncunun, 3. sezonda yer almak istemediğini yapımcı şirkete bildirdiği, hikayesi ve sözleşmesi devam eden oyuncunun bu isteğinin şirket tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

Oyuncu final çekimlerini sabote etti, sezon finali dublörle çekildi

Diziden ayrılma kararı alan oyuncu, sözleşmesinin hemen sonlandırılmasını istedi. Şirket, hikayesi devam ettiği için bu isteğini kabul etmeyince, Sıla Türkoğlu dizinin sezon finali çekimlerine katılmadı. Şirket, Mart ayı sonunda çekilen sezon finalini dublörle tamamladı.

Oyuncu, dizinin 3.sezon tanıtım çekimlerine de gitmedi

Oyuncunun sezon finalinden sonra, bu ay başında yapılan 3.sezon tanıtım çekimlerine de katılmadığı ortaya çıktı.

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