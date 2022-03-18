Boşanma Sonrası Sessizliğini Bozdu

Son aylarda evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan'ın tek celsede boşandığı öğrenildi.

BİRBİRLERİNDAN HİÇBİR ŞEY TALEP ETMEDİLER

Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamadıkları ifade edildi.

"DOST KALACAĞIZ"

Boşanma sonrası ilk açıklama Selen Görgüzel'den geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından, "9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk. Çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız... Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkürler Hamdi Alkan... Başarı ve mutluluk daima seninle olsun..." açıklamasını yaptı.

Hamdi Alkan da bu sözleri sayfasına taşıdı.

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan ile yaşadığı Zekeriyaköy'deki evlerinden taşınarak Etiler'e yerleşmişti.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan kimdir, nereli, kaç yaşında; Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 tarihinde Antakya'da Döver Köyü'nde doğmuştur. 54 yaşındadır.

Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası emekli memur, annesi ev hanımıdır. Hamdi Alkan, TRT'de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları yaptı.

Hamdi Alkan'ın eşi kim, çocukları kaç yaşında; 1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı olan çift, 1999 yılında boşanmış; 2006 yılında tekrar evlenmiş ve Mart 2012 yılında tekrar boşanmıştır.

Hamdi Alkan, 24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma'da evlendi.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli; Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Oyunculuk yapan Selen Görgüzel, 42 yaşındadır.

Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Zirvedeki Sesler" isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Selen Görgüzel'in Oynadığı Diziler

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır. Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan ile Roma'da evlendi. 2022 yılında Hamdi Alkan'dan tek celsede boşandı.