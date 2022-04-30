Boris Becker... 2.5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIIRLDI!

Tenis dünyasının bir dönem en büyük yıldızlarından olan Boris Becker, iflas beyanında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

54 yaşındaki isim, borçlarını ödememek için 2,5 milyon sterlin değerindeki varlıklarını saklamakla suçlanıyordu.

6 Grand Slam şampiyonluğu olan isim, İflas Kanunu kapsamında 4 ayrı suçtan ceza aldı.

Londra'da görülen davada cezayı açıklayan hakim Deborah Taylor, ünlü ismin suçunu kabul etmediğini ve pişmanlık göstermediğini söyledi.

TÜM VARLIKLARINI BEYAN ETMESİ GEREKİYORDU

Davanın merkezinde Becker'in 2017 yılındaki iflası yer alıyor. Yıldız isim, İspanya'daki villasının 3 milyon sterlin tutarındaki banka kredisini ödeyememesi sonucu iflas etmişti.

Becker'ın yasal olarak, kredi verenlerin ödemelerinin yapılması için tüm varlıklarını beyan etmesi gerekiyordu.

Borçların toplamının iflas zamanı 50 milyon sterlin olduğu kaydediliyor.

8 Nisan'daki duruşmada diğer 20 suçlamadan beraat eden Becker, iddiaları reddederek varlıklarını güvence altına almakla görevli mütevelli heyetleriyle iş birliği yaptığını ve uzman tavsiyelerine göre hareket ettiğini savunmuştu.

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