Bomba İddia! Ebru Gündeş'in Evli Aşkı Kim?

Reza Zarrab ile ayrılığının ardından bir süredir hayatında kimse olmayan Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Gündeş yeni aşkıyla ilgili sessizliğini korurken Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmadığı, onu hep en ön masadan izlediği öğrenilmişti.

Yeni Birlik Gazetesi yazarı Aslı Sertdemir, Ebru Gündeş'in gizemli bir hayranı olduğunu kalem aldı.

İşte Aslı Sertdemir'in 'Başka Sularda' başlıklı o yazısı şöyle:

Geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşk haberi çok konuşuldu. Fakat haberin hemen akabinde… Rassan'ın önce Cansu Taşkın'la fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Sonra da Şeyma Subaşı ile beraber olduğu iddia edildi. Öğrendik ki bu adamın geçmişi de bi hayli ilginçmiş. Selin Ciğerci'den Bahar Candan'a kadar ilişki yelpazesi genişmiş. Khoshnaw kimdir, kimledir millet konuşadursun… Onun boş bıraktığı ön masada bir süredir başkası oturuyormuş. Ebru, aşk şarkılarını şimdilerde bu adama bakarak söylüyormuş. Murat Bey ile özel bir hastanede çalışan arkadaşı vesilesiyle tanışmış. ve ateş bacayı sarmış. Ama edindiğim bilgiye göre, beyefendi maalesef evliymiş!

Yani henüz boşanmamış demek daha doğru. Murat Bey birkaç aydır eşi ile ayrı evlerde yaşıyormuş. Boşanma davası açılmış fakat henüz sonuçlanmamış. Kısa bir süre sonra duruşması olduğunu öğrendiğim Murat Ö., Ebru Gündeş'i görmeden duramıyormuş. Hatta Gündeş'in yarın sahne alacağı mekanda, yeri günler öncesi rezerve edilmiş. Velhasıl kelam herkes Rassan Khoshnaw'ı konuşurken, Ebru çoktaaan yelkeni açıp rotayı başka limana doğru çevirmiş.