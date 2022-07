Bodrum'un yeni gözdesi The Oba Hotel oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan alkolsüz aile oteli Kurban bayramında en çok tercih etilen oteli oldu. The Oba Hotel işletmecisi Veysi Azat "9 günlük bayram tatilinde otelimiz yüzde yüz doldu. Ağustos ayında ise doluluklar aynı şekilde devam edecek" dedi.

Bodrum'da bulunan The Oba Hotel Alkolsüz A'La Carte her şey dahil konsepti ile Kurban Bayramında yüzde yüz doluluğu yakalayarak ilçenin en gözde otelleri arasında yer aldı. Aileleri ile tatile gelen turistler gönül rahatlığı ile The Oba Hotel'de denizin, kumun, güneşin tadını doyasıya çıkarıyor. Kadınlara özel alanlarıyla ön plana çıkan otelde, ortak kullanım alanları da bulunuyor. Kadınlara özel plajda deniz, havuz ve güneşlenme imkanı sunarken, ortak alanlarda da ailecek denize ve havuza girme imkanı da sağlıyor. Otelin kadınlara sunduğu imkanlar nedeniyle Kurban bayramı tatilinde en çok misafir alan otel olarak öne çıktı. Temmuz ayını dolu dolu geçiren otel, Ağustos ayında da otel yüzde yüz doluluğu yakaladığı öğrenildi.

The Oba Hotel işletmecisi Veysi Azat Kurban Bayramında yüzde yüz dolu olarak dolu dolu bir 9 günlük bayram tatili yaşadık. Misafirlerimiz için özel konserler ve etkinlikler oldu. Alkolsüz aile oteli olarak kadınlara özel deniz, havuz ve sahilimiz bulunuyor. Ortak alanlarımızda var. Bu durum aileleri özellikle cezbediyor. İnsanlar gönüllerince eğlene biliyor. Tatillerini doya doya geçiriyor. Biz otelimizde kadınlara pozitif bir ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarımız için özel sahil, havuz ve etkinliklerimiz oluyor. Misafirlerimiz bu durumdan çok memnun otel doluluk oranlarımız yüzde yüzü buluyor. İnsanlar hem kaliteli bir tatil yapmış oluyor, kadınlarımız ise kendini daha özel hissediyor. Kadın misafirlerimiz diledikleri deniz kıyafeti ile denize ve havuza, gönül rahatlığıyla gün boyu kadınlar plajında vakit geçirebiliyorlar. Etrafı tamamen korunaklı olan plajda vakit geçirirken, The Oba Hotel'in eşsiz hizmet kalitesi ile de kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz. Alkolsüz otelde aileleri ile veya kız kıza tatil yapmak isteyen misafirler için güvenli, konforlu, kaliteli ve misafir memnuniyetini önceleyen çok keyifli bir tesis yaptık. Açık büfe yerine alakart hizmetle her noktadan misafirin ayağına hizmet götürüyoruz. Kaliteyi yüksek tutarak gelen misafirlerimizin Bodrum'da kendini özel hissedip tekrar gelmesini sağlamak öncelikli hedefimiz. Isıtmalı açık yüzme havuzlarımız ile nispeten daha serin havalarda da misafirlerimizin açık havada tatil yapmalarını kolaylaştırıyoruz" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin