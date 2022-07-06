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Bodrum'da Sefo izdihamı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
Bodrum'da Sefo izdihamı

Türk rapçi ve söz yazarı Sefo, gerçek ismiyle Seyfullah Sağır, Bodrum'da hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Türk rapçi ve söz yazarı Sefo, gerçek ismiyle Seyfullah Sağır, Bodrum'da hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Bodrum'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte meşhur Bodrum geceleri de hız kazandı. Önceki gece Rapçi Sefo, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı. Sefo'yu izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Pasha'da sahne alan Sefo için, binlerce hayranı saatler önceden mekanı doldurdu. Yaklaşık 2 saat sahne alan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen parçalarını seslendiren Sefo'ya hayranları da eşlik etti.

İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kanalında rapçiler ile ilgili değerlendirmesi hakkında yorum yapan Sefo, "Kendisi bilir diyorum, her şeyi bildiği gibi bunu da bildiğini düşünüyorum. Kendi fikridir, dinlemedim" diye konuştu.

Yeni projelerinden söz eden Sefo, "Çalıştığım yeni projelerim var. Gitti diye bir parçamız var. Yaz bitmeden klipini çekip, dinleyicilere sunmayı planlıyoruz. Birkaç ay içerisinde birkaç parça yayınlayacağım. Tüm sevenlerimin, sevmeyenlerimin dinleyicilerimin, dinlemeyenlerimin şimdiden bayramı kutlu olsun diyorum" dedi. - MUĞLA

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