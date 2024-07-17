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Bodrum Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya'nın Doğum Günü Kutlaması

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Bodrum Azka Otel'in yönetim kurulu başkanı Bülent Kaya, yakın dostları ve otel ekibiyle birlikte yeni yaşını kutladı. Kaya'nın doğum günü, otel ekibinin özenle hazırladığı sürpriz bir kutlama ile renklendi. Oğlu Azizhan Kaya ile birlikte pastasını kesen Kaya, dostlarıyla bir arada keyifli bir gün geçirdi. Otel ekibine de sürprizleri için tekrar teşekkür eden Kaya, kutlamanın unutulmaz anılarla dolu bir gün olduğunu belirtti.

Bodrum Azka Otel'in yönetim kurulu başkanı Bülent Kaya, yakın dostları ve otel ekibiyle birlikte yeni yaşını kutladı. Kaya'nın doğum günü, otel ekibinin özenle hazırladığı sürpriz bir kutlama ile renklendi.

Patronlarının doğum gününü önceden öğrenen otel ekibi, özel bir kutlama düzenleyerek Kaya'yı şaşırtmayı başardı. Kutlama sırasında duygularını ifade eden Kaya, "Hepinize çok teşekkür ederim, genellikle doğum günü kutlaması yapmam ama bu sürpriz beni gerçekten mutlu etti" dedi.

Oğlu Azizhan Kaya ile birlikte pastasını kesen Kaya, dostlarıyla bir arada keyifli bir gün geçirdi. Otel ekibine de sürprizleri için tekrar teşekkür eden Kaya, kutlamanın unutulmaz anılarla dolu bir gün olduğunu belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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