Bodrum'a gelmek isteyen turistler rezervasyonsuz gelirse kapıda kalabilir

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da yaz sezonunun açılmasına sayılı günler kala turizmciler 'rezervasyon yapmadan gelen turistler kapıda kalır' uyarısında bulundu. Ramazan Bayramı'nda ise birçok otelin yüzde yüz doluluğa ulaşacağı öğrenildi.

Turizmin gözbebeği olan Bodrum Ramazan Bayramı'yla birlikte yaz sezonuna hazırlanıyor. Birçok otel konser ve etkinlik takvimini hazırladı. Özellikle 5 yıldızlı oteller ise birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayacak. Pandemi öncesinde 1 milyonu aşkın turistin Ramazan Bayramı'nda tatile geldiği, yerli turistin bu yılda rekor sayıda gelebileceği öğrenildi. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan etkilenecek olan Bodrumlu turizmci yine de geçen yıl gelen turist rakamlarının katbekat üstünde olacağını söyledi.

Bodrum Otelciler Birliği Derneği Ömer Dengiz, "Bu sene olumsuz şartlar altında işimizi yapmaya çalışsak bile gelecek rezervasyonlar olumlu. İyi sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Bodrum'a gelecek olan misafirlerimizi uyarmak istediğimiz bir konu var. Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz. Otellerin oldukça dolu olma durumu var. Mutlaka rezervasyon yaptırsınlar otellerin öngördüğümüz tam dolu olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden Bodrum'da tatil yapmak isteyenler tatillerini rezervasyon yaptırarak garanti altına alabilir. Doğru seyahat acentelerinden rezervasyon yaptırın. İnternette bilinmedik isimlerde tur satanlardan sakınınız. Bu yıl ne kadar turisti yakalayacağımızı söylemek doğru olmaz ama geçen seneki rakamın çok üstünde olacağını öngörüyoruz. Rusya ile Ukrayna'nın arasında savaş olsa bile olumlu rakamları yakalayacağız. Şimdiye kadar iptal talebi gelmedi, uçaklar ise ek seferlerini iptal etmedi. Bu demek oluyor ki yüksek sezon bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Oteller şimdiden doldu

Bodrum'un yaz kış açık olan ve ilçenin tek termal oteli olan Sianji Well Being Genel Müdürü Can Özer ise Ramazan Bayramı için yoğun bir talep olduğunu ve daha sonra yaz sezonunun açılarak Eylül ayına kadar bu yoğunluğun devam ettiğini belirterek, "Tatsız bir durum, savaş var dünyayı sarsan. Buna rağmen çok keyifli bir sezon açılışı oluyor. Doluluklarımız üst noktada. Ölü sezon dediğimiz zamanlarda bile yüzde 40'lık bir doluluk oranı var. Mayıs ayında başlayıp Eylül sonuna kadar doluluk oranımız sınırda. Bayramda çok keyifli konserlerimiz var. Canlı müziklerimiz var. Bayram doluluğunu yakaladık. En fazla 10 odamız var o da eşimiz dostumuz için ayırdık. Otel dolu satışlar yüksek noktada. - MUĞLA