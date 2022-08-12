Bodrum'da 'magic Worlds Global' ile Karnaval Esintisi Başlıyor!

Highlight Hotel Miya Beach, 13-14 Ağustos'ta sezonun en keyifli günlerine ev sahipliği yapacak.

Resort Concept Store'da birbirinden lüks markalarla eğlence ve alışverişin bir arada olacağı "Karnaval Esintisi Günleri" meraklısına eğlence ve keyif dolu bir haftasonu yaşatacak.

Etkinlik içeriğinde 13 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de Sinan Akçıl Happy Hour'la birlikte sahnede olurken, 14 Ağustos Pazar günü ise DJ Can Tanca keyifli bir Bodrum günü için Highlight Hotel Miya Beach'de olacak.