Blue Grubu Üyesi Lee Ryan THY Uçağında Tartıştı
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Blue grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon-İstanbul uçağında bir yolcu ile tartıştı. Tartışmaya diğer grup üyeleri de katıldı. İstanbul Havalimanı polisi olayla ilgili ifade aldı.
İNGİLİZ Blue Grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon- İstanbul uçağında bir yolcu ile tartıştı.Tartışmaya Blue grubunun diğer üyeleri de katıldı. Başka bir yolcunun şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı polisi tarafların ifadesine başvurdu.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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