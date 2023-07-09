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Blue Grubu Üyeleriyle Tartışan Lee Ryan, İstanbul Havalimanı'nda Polis Tarafından İfadeye Çağrıldı

Blue Grubu Üyeleriyle Tartışan Lee Ryan, İstanbul Havalimanı'nda Polis Tarafından İfadeye Çağrıldı

Magazin Haberleri

Blue grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon-İstanbul uçağında bir yolcu ile tartıştı. Tartışmaya diğer grup üyeleri de katıldı. İstanbul Havalimanı polisi tarafların ifadesine başvurdu.

İNGİLİZ Blue Grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon- İstanbul uçağında bir yolcu ile tartıştı.Tartışmaya Blue grubunun diğer üyeleri de katıldı. Başka bir yolcunun şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı polisi tarafların ifadesine başvurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları İstanbul Trabzon Magazin Haberler

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