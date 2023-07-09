Blue Grubu Üyeleriyle Tartışan Lee Ryan, İstanbul Havalimanı'nda Polis Tarafından İfadeye Çağrıldı

Blue grubunun solisti Lee Ryan, THY'nin Trabzon-İstanbul uçağında bir yolcu ile tartıştı. Tartışmaya diğer grup üyeleri de katıldı. İstanbul Havalimanı polisi tarafların ifadesine başvurdu.