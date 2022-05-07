Bircan Bali... 'HACI MUSTAFA HERKESİ KANDIRDI!'

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali Mustafa Ceceli'ye çok kızdı.

Bircan Bali geçtiğimiz günlerde kendisine beddua eden Mustafa Ceceli hakkında olay sözler söyledi.

Sunucu Bircan Bali açıklamasında "Hacca gittiği dönemlerde çok güçlüydü, Hacı Mustafa o dönemlerde yaladı yuttu, herkesi kandırdı" dedi.

Bircan Bali Ceceli'nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyleyerek "Nerede uyandık eşini yasak aşkınla aldattığında uyandık.

Sana ne ya? Seni ne ilgilendirir benim yatak odam. O kadın senin yatak odanı kurcalasa patlayacaktın.

Bize beddua etti, gerçek yüzü çıktı. İnsanlara küfürler ediyor" dedi.

Bali sinirlerine hakim olamayınca "Hacı Mustafa'nın küfür dolu Azerbaycan gezisi" diyerek çıkıştı.

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