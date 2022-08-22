Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Polen Emre, bikinili pozlarını paylaştı

Final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Polen Emre, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Genç oyuncu, kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Fadik rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Polen Emre, adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Mert Tetik ile evlenen oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Dizideki rolüyle geniş bir hayra kitlesine ulaşan genç oyuncu, paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Şimdilerde eşiyle balayında olan oyuncu, Instagram hesabından "Yaz" notuyla bikinili pozlarını paylaştı. 31 yaşındaki Polen Emre, kusursuz fiziğiyle de göz kamaştırdı.

POLEN EMRE KİMDİR?

Polen Emre, 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev alan Fadik Emre, en son Vasıf Öngören'in yazdığı Asiye Nasıl Kurtulur oyununda Asiye karakteriyle tiyatro izleyicisinin karşısına çıktı. Emre, ilk oyunculuk deneyimini de ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fadik karakteri ile yaşadı.