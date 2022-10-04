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Bir Peri Masalı... PARANIN GERÇEK SAHİPLERİ ZEYNEP'İ BULMAK ÜZERE!

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Bir Peri Masalı... PARANIN GERÇEK SAHİPLERİ ZEYNEP'İ BULMAK ÜZERE!

Her daim daha fazlasını hak ettiğini düşünen, lüks bir hayatı düşleyen Zeynep’in hikayesi 'Bir Peri Masalı' 5 Ekim Çarşamba günü 2. bölümüyle Fox TV'de...

Onur ve Bige'nin nişan haberi yalnızca Zeynep'in planını değil, duygularını da altüst etmiştir.

Zeynep, Köksal ailesini farklı bir koldan fethetmeye karar verse de içten içe hala onunla Onur'u kaderin bir araya getirdiğine inanmaktadır.

Alp ve paranın gerçek sahipleri ise Zeynep'i bulmak üzeredir.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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