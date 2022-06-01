Billur Kalkavan... 'ISRARLA KİLO ALMAMI SÖYLÜYORLAR!' - Haberler

Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı, yaklaşık 1.5 aydır tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Billur Kalkavan sağlık durumuna dair paylaşım yaptı.

Kalkavan hastane odasından yaptığı paylaşımda "3. kemoterapimi almaya geldim.

Bir hafta kadar kalacağım çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hâlâ 44.7 kg ki bana çok az.

Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor, Buğra başımın etini yiyor.

Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum.

Bundan sonra bir tur daha kemo var, arada da tetkikler.

Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor" dedi.

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