Billur Kalkavan... 'BU KADAR SEVİLDİĞİMİ BİLMİYORDUM!' - Haberler

Kansere yakalanan ve tedavi sürecinde olan Billur Kalkavan sevenlerinden bir istekte bulundu.

Kalkavan, sevenlerinden gelen "Geçmiş olsun." mesajlarının ardından açıklama yaptı.

Kalkavan "Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu.

Nefes alırken içim sıkışıyordu." ifadelerine yer verdi.

Kalkavan "Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım.

'COVID hasar bırakıyor' diyorlardı, ben de öyle sandım." diye konuştu.

Kalkavan "Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı.

Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler. Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım." dedi.

Kalkavan "Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi oluyorum.

Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik." ifadelerine yer verdi.

Billur Kalkavan, bu süreci "yeni bir başlangıç" olarak gördüğünü söyledi.

"Bende de hata vardı, son dönemde kendimi ihmal etmiştim" diyen Kalkavan "Ama bu benim için yeniden doğuş." dedi.

Kalkavan "Yeni bir başlangıç. Kendimi doktorlarıma emanet ettim.

İnsanlara da tavsiyem, internete girip bakmasınlar, hekimlere güvensinler." diye konuştu.

Kalkavan, "Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi, 'Paylaşabilir miyim?' diye." ifadelerini kullandı.

"Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi" diyen Kalkavan "Çok mutlu oldum, Allah razı olsun.

Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın." dedi.

Hastalığıyla gündeme gelen Kalkavan tek bir istekte bulundu.

Ünlü oyuncu, "Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum." ricasında bulundu.

Magazinkolik / Magazin