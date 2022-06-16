Bilecik'te Hande Ünsal konseri

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Konserinde sahne alan Şarkıcı Hande Ünsal, Bileciklilere güzel bir akşam yaşattı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen konsere Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi. Konser öncesi kısa bir açıklama yapan Başkan V. Subaşı, Gençlik Haftası çerçevesinde hazırlanan konserin iki kez ertelendiğini hatırlatarak, "Bilecik'te güzel bir akşam yaşıyoruz. İki kez ertelemek zorunda kaldığımız konser için bugün bir aradayız. Bizlere keyifli bir akşam yaşatan Hande Ünsal ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizi çok seviyoruz. Bunun için bu konserlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hande Ünsal ise Bileciklilerle buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Şükürler olsun kavuşturana. Bilecik gerçekten muhteşem görünüyor. Ertelediğimiz konseri sizlerle gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Ayrıca Bilecik'te ilk kadın belediye başkanının olması da beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Başkan V. Subaşı konuşması sonrasında Hande Ünsal'a çiçek ile birlikte Bilecik seramiği üzerine yapılmış Atatürk portresi hediye etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Magazin