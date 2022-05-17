Beste Açar'dan Açıklama Geldi - Haberler

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Beste Açar'dan Açıklama Geldi

Snob Magazin - Magazin
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Beste Açar'dan Açıklama Geldi

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, işadamı sevgilisi Evren Bölek'le 23 Temmuz'da Budapeşte'de evleniyor. Bu haberin ardından Bölek'in eski eşi bazı iddialarda bulunmuştu. Beste Açar ve Evren Bölek'in avukatı da yazılı bir açıklama ile iddiaları yalanladı.

EVREN, ANKARA (Snob Magazin) - 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın 48 yaşındaki kızı Beste Açar, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrıldı. Sıkıntılı bir ayrılık sürecinden geçen Açar, 2 aydır Evren Bölek ile aşk yaşıyor. İki gün önce sevgilisinden evlilik teklifi alan Açar, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Budapeşte'de evlenecek çiftin mutluluğuna Evren Bölek'in eski eşi Ece Taşkın gölge düşürdü. Taşkın, Beste Açar'ın hamile olduğunu ama eski kocasının çocuk sahibi olmadığını öne sürdü.

Bu iddiaların ardından Beste Açar ve Evren Bölek'in avukatı yazılı bir açıklama yaparak, bu iddiaları yalanladı.

İşte o açıklama:

Snob Magazin / Magazin

Evlilik, Evren, Magazin, Haberler

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