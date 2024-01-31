Berna Laçin, Bodrum Belediye Başkan adayı oluyor
Muhalif söylemleri ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Berna Laçin'in Bodrum'dan Belediye Başkan adayı olacağı öğrenildi. Cumhuriyet Halk Partisinden aday gösterileceği öne sürülen ünlü sanatçının teklife sıcak baktığı belirtiliyor.
DurakMedya'da yer alan habere göre muhalif söylemleri ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Berna Laçin'in Bodrum'dan Belediye Başkan adayı olacağı öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisinden aday gösterileceği öne sürülen ünlü sanatçının teklife sıcak baktığı öne sürüldü. Bodrum'da yaşayan sanatçının özellikle turizm kenti olan ilçenin yaşanır hale dönmesi acil önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizmişti.