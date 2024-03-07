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Berna Laçin'den ameliyat açıklaması: 'Çok zor bir ameliyattı'

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Oyuncu Berna Laçin, hastaneden tekerlekli sandalyede otururken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak acil olarak ameliyata alınacağını duyurdu. Dokuz saat süren bir ameliyat geçiren Laçin, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Geçen günlerde hastaneden tekerlekli sandalyede otururken çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak acil olarak ameliyata alınacağını duyuran oyuncu Berna Laçin, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Dokuz saat süren bir ameliyattan çıktığını ifade eden Laçin, doktorunun "Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız" dediğini aktardı.

"ÇOK ZOR BİR AMELİYATTI"

Berna Laçin'in açıklaması şöyle:

"Ameliyat sonrası hocamız durumu şöyle açıkladı:

'Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü.

Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz.

Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikaye …'

Laçin daha sonra bir video yayınlayarak sağlık sorununu ve süreci anlattı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Berna Laçin Eşiz (@bernalacin35.5)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Berna Laçin Ameliyat Magazin Haberler

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