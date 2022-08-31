Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy sessiz sedasız evlendi
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Bu yılın başında nişanlanan oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi. Nikah günü olarak 30 Ağustos'u seçen çift, güzel haberi "Çifte bayram" notuyla duyurdu.
Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy 2 yıldır birliktelik yaşadığı Berk Oktay ile geçtiğimiz şubat ayında nişanlanmıştı.
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce yaptıkları açıklamalarda nikah tarihlerini 10 Eylül olarak açıklamıştı. İkili, nikâh tarihini erkene çekerek 30 Ağustos'ta evlendi.
Sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü çift nikahtan paylaştığı fotoğraflarına "Çifte bayram" notunu düştü.
Çiftin kına gecesi ise İzmir'de gerçekleşti. Güzel oyuncu Yıldız, geleneksel kına kıyafetiyle çok beğenildi.