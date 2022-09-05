Bergüzar Korel'den 'Okula Dönüş' Daveti

İhtiyaç sahibi öğrencilere kitap ve oyuncak ulaştırdığı "Bir Gülüş Yeter" isimli sosyal sorumluluk projesinin de misafirlere anlatıldığı etkinlikte, davetliler Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kırtasiye seti bağışında bulundu.

Çocukları Ali, Han ve Leyla'nın baş harflerini taşıyan kolyesiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bergüzar Korel, "Hem pandemi, hemde annelik derken uzun bir süredir böyle güzel bir etkinliğe katılamıyorum. Heyecanımı ve mutluluğumu anlatamam" diyerek sevincini dile getirdi.

Etkinlik sırasında gerçekleştirdiği konuşmada Bergüzar Korel, "Mayıs ayında annelik yolculuğumu paylaşmak üzere bir araya geldiğim Hepsiburada'yla iş birliğimiz samimiyet ve güvenle kuruldu. Hayat başlangıçlarla dolu ve anneliğin her günü, gecesi yepyeni bir macerayla, öğrenimle ve başlangıç ile dolu demek. Annelerle deneyimlerimi paylaşmaktan, onlarla birlikte yepyeni şeyler öğrenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepsiburada, okulların açıldığı bu dönemde 5 bin kırtasiye setiyle 30 bin çocuğa destek oldu… Ayrıca bugüne dek, kitap ve oyuncaklara erişmekte zorluk yaşayan çocukların yaşadığı fırsat eşitsizliğini en aza indirme hedefiyle, 135 okuldan 25 bin çocuğa ulaştı. Ben de onlara destek olabiliyorsam, birlikte çocukların gülüşüne ortak olabiliyorsak ne mutlu bana"diyerek düşüncelerini paylaştı.

Bergüzar Korel'in "Okula Dönüş" davetine katılanların arasında Beyza Şekerci'nin olması da dikkatlerden kaçmadı. Şekerci, pembe kombiniyle göz kamaştırdı.