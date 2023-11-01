Bergüzar Korel, değişen imajıyla adından söz ettiriyor

Uzun zaman sonra setlere dönen Bergüzar Korel, saçlarını sarıya boyayarak dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, bir dergi için çekim yaparken Sinem Kobal'a benzemesiyle de konuşuldu.

Uzun zaman sonra setlere dönen Bergüzar Korel, değişen imajıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Saçlar sarı oldu

Çocuklarının eğitimi için Londra'ya yerleşen ünlü oyuncu, Kanlı Yayın dizisiyle setlere geri döndü. Saçlarını sarıya boyatan ünlü isim daha önce Esra Erol'a benzetilmişti.

Dergi çekimi

Sık sık setten paylaşım yapan Korel, bir dergi için kamera karşısına geçti.

Korel, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncuyu görenler bu sefer Sinem Kobal'a benzetti.

"Kendi imajıyla çok daha güzeldi"

Bergüzar Korel'le ilgili sosyal medyada "Kendi imajıyla çok daha güzeldi", "Her gün başka bir insan" yorumları yapıldı.