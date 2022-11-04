Beren Saat - Kenan Doğulu... PEMBE KOSTÜMLERİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!..
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Netflix'in dün akşam düzenlenen etkinliğine pembe renkteki kombinleriyle katılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
KIYAFETLERİ DİKKAT ÇEKTİ
2014 yılında nikah masasına oturan Saat ve Doğulu çifti, katıldıkları bir etkinlikte dünyaca ünlü bir markanın pembe renkteki koleksiyonundan parçalar tercih etti.
Saat pembe elbise, çorap ve ayakkabı tercih ederken Doğulu da pembe ayakkabı, sweet ve ceketini siyah pantolonuyla kombinledi.
Geceye el ele gelen ikili, basın mensuplarına yaptığı açıklamada meme kanserine farkındalık haftasına hatırlatma yaptı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin