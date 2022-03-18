Berdan Mardini'den 'Efsane' Şarkı!
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Orhan Gencebay'ın şarkısı 'Vazgeç Gönlüm'den sonra şarkı çalışmalarına ara vermeyerek stüdyoya giren Berdan Mardini, yeni şarkısı 'Efsane'yi müzikseverlerle buluşturdu.
Sözü-müziği Melek Büyükçıkar'a ait olan şarkısına klipte çekmeyi ihmal etmeyen Berdan Mardini, "Her ne kadar birçok iş koluyla ilgileniyor olsam da benim en büyük işim sanatım. Mümkün mertebe 2 ayda bir yeni şarkı çıkarmaya özen gösteriyorum. Yeter ki güzel beste bulayım." dedi.
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