Berdan Mardini'den 'Efsane' Şarkı!

Sözü-müziği Melek Büyükçıkar'a ait olan şarkısına klipte çekmeyi ihmal etmeyen Berdan Mardini, "Her ne kadar birçok iş koluyla ilgileniyor olsam da benim en büyük işim sanatım. Mümkün mertebe 2 ayda bir yeni şarkı çıkarmaya özen gösteriyorum. Yeter ki güzel beste bulayım." dedi.

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