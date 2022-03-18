Berdan Mardini'den 'Efsane' Şarkı! - Haberler

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Berdan Mardini'den 'Efsane' Şarkı!

Snob Magazin - Magazin
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Berdan Mardini'den 'Efsane' Şarkı!

Orhan Gencebay'ın şarkısı 'Vazgeç Gönlüm'den sonra şarkı çalışmalarına ara vermeyerek stüdyoya giren Berdan Mardini, yeni şarkısı 'Efsane'yi müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü-müziği Melek Büyükçıkar'a ait olan şarkısına klipte çekmeyi ihmal etmeyen Berdan Mardini, "Her ne kadar birçok iş koluyla ilgileniyor olsam da benim en büyük işim sanatım. Mümkün mertebe 2 ayda bir yeni şarkı çıkarmaya özen gösteriyorum. Yeter ki güzel beste bulayım." dedi.

Berdan Mardini'den 'Efsane' Şarkı!

Snob Magazin / Magazin

Berdan Mardini, Şarkı, Magazin, Haberler

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