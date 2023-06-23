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Benim Güzel Ailem 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

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"Ben evlenmekten vazgeçtim!" sözleriyle başlayan Benim Güzel Ailem dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm 28 Haziran Çarşamba 20.00'de TRT1'de izleyicilerle buluşacak.

"Ben evlenmekten vazgeçtim!"

2. Bölüm fragmanı yayında. ?

#BenimGüzelAilem yeni bölümüyle 28 Haziran Çarşamba 20.00'de @trt1'de!

Benim Güzel Ailem Kanalına Abone Olmak İçin: https://www.youtube.com/channel/UC96MqQxE6x2g_yo_GGuJhDg

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Benim Güzel Ailem Instagram: https://www.instagram.com/benimguzelailemtrt/

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Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

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