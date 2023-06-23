Benim Güzel Ailem 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Magazin Haberleri
"Ben evlenmekten vazgeçtim!" sözleriyle başlayan Benim Güzel Ailem dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm 28 Haziran Çarşamba 20.00'de TRT1'de izleyicilerle buluşacak.
"Ben evlenmekten vazgeçtim!"
2. Bölüm fragmanı yayında. ?
#BenimGüzelAilem yeni bölümüyle 28 Haziran Çarşamba 20.00'de @trt1'de!
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Kaynak: DailyMotion.com / Magazin