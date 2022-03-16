Begüm Birgören'den Kötü Haber

Begüm Birgören, Fashion Week Istanbul Sonbahar 2022 kapsamında Gökay Gündoğdu'nun yeni koleksiyonunu sunduğu davete katıldı. 39 yaşındaki güzel, tarzı ile davetin dikkat çeken isimleri arasındaydı.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU"

İki yıl önce nikah masasına oturduğu Mehmet Cemil ile boşanacağı yönündeki haberleri doğrulayan ünlü oyuncu, "Her evliliğin kendi içinde özel sebepleri oluyor. Çıkan haberler doğru, anlaşmalı olarak boşanıyoruz" dedi.

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