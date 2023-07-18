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BBC haber spikeri yılanlardan korkunca dalga konusu oldu

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Yılanlara karşı fobisi olan BBC haber spikeri, yılanlar hakkında bir hikaye okurken, yüzünü notlarının ardına sakladığı için dalga konusu oldu.

Yılanlara karşı fobisi olan BBC haber spikeri, yılanlar hakkında bir hikaye okurken, yüzünü notlarının ardına sakladığı için dalga konusu oldu

BBC haber spikeri yılanlardan korkunca dalga konusu oldu

Yılanlardan korkan Ben Thompson, Pazartesi günü dev bir sürüngen hakkında bir haber sundu ancak bu durumdan hiç keyif almadı.

Florida'da yakalanan en uzun Burma pitonu hikayesini anlatırken, Thompson ekrandaki videoyu izlememek için notlarını yüzünün önüne tuttu.

BBC haber spikeri yılanlardan korkunca dalga konusu oldu

Yılanlardan korkanların şimdi bakmamasını tavsiye eden Ben, "Bu sonraki hikayeyi tam olarak nasıl anlatacağımı bilmiyorum çünkü yılanlardan nefret ediyorum," dedi ve yüzünü notlarıyla kapattı.

BBC haber spikeri yılanlardan korkunca dalga konusu oldu

Haberini bitirdikten sonra, videoyu izlemek zorunda kalmadan yüzünün önündeki kağıtları çıkardı.

Ben'in meslektaşı Clare Casey, bu eğlenceli anı Twitter'da paylaştı. İzleyici yorumlarına yanıt veren Ben, yılanlarla ilgili herhangi bir görevde bulunamayacağını belirtti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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