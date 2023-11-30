Bayan Kahkaha Güzide Kasacı Hayatını Kaybetti

94 yaşında hayata veda eden Güzide Kasacı'nın kızı Canan Alhas, annesinin tedavi görmek üzere kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Güzide Kasacı en son 2012'de turne programına katılmıştı.

'Bayan Kahkaha' olarak tanınan Güzide Kasacı'dan acı haber geldi. Kasacı, 94 yaşında hayata veda etti. Güzide Kasacı'nın kızı Canan Alhas, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

EN SON KATILDIĞI PROGRAM

Güzide Kasacı, en son 2012'de Yaşar Özel, Ayşe Tunalı, Zekai Tunca, Samime Sanay, Nalan Altınörs, Mustafa Sağyaşar, Ayşe Taş, Seçil Heper ve Yıldırım Bekçi ile turne programına katılmıştı.

GÜZİDE KASACI KİMDİR?