Basketbolcu sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenen Khloe Kardashian çılgına döndü: Prezervatif taksaydın - Haberler

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Basketbolcu sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenen Khloe Kardashian çılgına döndü: Prezervatif taksaydın

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Khloe Kardashian, basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson'ın başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrenince kahroldu. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan ünlü isim "Prezervatif tak, vazektomi yaptır" sözleriyle sevgilisine tepki gösterdi.

Khloe Kardashian'ı sık sık aldatmasıyla gündeme gelen Tristan Thompson'ın önceleri reddettiği bebeğin babası olduğu DNA testiyle ortaya çıkmıştı. 'The Kardashians'ın geçtiğimiz bölümünde, Khloe Kardashian'ın, Tristan Thompson'ın başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrendiği anlara yer verildi.

Basketbolcu sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenen Khloe Kardashian çılgına döndü: Prezervatif taksaydın

Khole Kardashian, kendisi aldatan eski erkek arkadaşı Tristan Thompson'un gizli bir çocuğu olduğu ve diğer kadınları da aldattığını öğrendikten sonra çileden çıktı.

Basketbolcu sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenen Khloe Kardashian çılgına döndü: Prezervatif taksaydın

Khloe, The Kardashians programında Tristan'a "İlişki sırasında kondom kullan, veya kısırlık ameliyatı ol ya da sırandan insanlar ile ilişkiye girme" dedi.

Basketbolcu sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenen Khloe Kardashian çılgına döndü: Prezervatif taksaydın

Programın son bölümünde, Khloe, 2016 yılında bu yana inişli çıkışlı ilişki yaşadığı Tristan'ın gizli bir bebeği olduğunun ortaya çıkmasından sonra onurunun iyice kırıldığını anlatırken gözyaşlarını tutmak için büyük çaba harcadı.

Basketbolcu sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenen Khloe Kardashian çılgına döndü: Prezervatif taksaydın

Khole, konuşurken gözlerinin dolması üzerine ablası Kim kameraya müdahale edip kendilerini çekmemelerini istedi.

Basketbolcu sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenen Khloe Kardashian çılgına döndü: Prezervatif taksaydın

Basketbolcu sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenen Khloe Kardashian çılgına döndü: Prezervatif taksaydın

Basketbolcu sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenen Khloe Kardashian çılgına döndü: Prezervatif taksaydın

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Khloe Kardashian Kim Kardashian Magazin Haberler

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