Başkan Arslan'ın oğlu evliliğe ilk adımını attı

DENİZLİ (İHA) – AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın oğlu Atalay Arslan, evlilik hazırlıkları Rümeysa Ovacık ile nişanlandı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlki Arslan'ın oğulları Atalay Arslan, İlyas ve Fatmana Ovacık çiftinin kızları Rümeysa Ovacık ile evliliğe ilk adımını attı. Çiftin Acıpayam ilçesine bağlı Alattin Mahallesinde gerçekleşti nişan törenine yoğun katılım oldu. Genç çiftin nişan yüzüklerini Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu takerlen, nişan kurdelesini ise Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan kurdeleyi kesti.

Mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Başkan Arslan, "Şimdiye kadar kıydığım nikahlarda ve katıldığım düğünlerdeki çiftlerin mutluluklarına şahit oldum.

Cümlelerin bile eksik kalacağı bir ana şahit oluyorum. İlk göz ağrım, oğlum Atalay ile güzel kızımız Rümeysa düzenlenen bir törenle evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Çocuklarıma ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evliliğe ilk adımı attıkları bu özel günde onları yalnız bırakmadığınız için, onların adına siz konuklara teşekkür ediyorum. Hepimizin düğün törenlerinde tekrar böyle keyifli bir ortamda bir araya geleceğimizi umuyorum" dedi. - DENİZLİ