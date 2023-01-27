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Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı

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Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı

Tasarımları ve farklı stilleriyle bilinen modacı Emrullah Köroğlu, son zamanlarda ünlülerin en çok tercih ettiği isimler arasında yer alırken, deniz şamanın düzenlediği güzellik yarışmasın da gözleri kamaştırdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Quadım life 'da düzenlenen Model of models gecesinde yeni ürettiği koleksiyonuyla konuklara podyumda adeta görsel bir şölen sunan modacı Emrullah Köroğlu, moda rüzgarları estirdiği gecede görkemli bir şova imza attı.

İZLEYENLERİ ADETA BÜYÜLEDİ

Birbirinden şık kıyafetleriyle defile düzenleyen genç ve başarılı modacı Emrullah Köroğlu, izleyenleri adeta büyüledi. Köroğlu,Görsel şovun ön planda tutuldu defile 'de katılan izleyicilerden de tam not aldı.

Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı

Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı

Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı

Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı

Başarılı modacı Emrullah Köroğlu, görsel bir şova imza attı

Kaynak: SonDakika.com / Magazin

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