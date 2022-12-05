Miss Model Of Turkey'e Emrullah Köroğlu damgası! Hem jüride yer aldı hem yarışmacıların kıyafetlerini tasarladı

Şuheda Erkoç'un birinci olduğu yarışmada jüri üyesi olmasının yanı sıra on yedi yarışmacının gözlere hitap eden kıyafetlerini de yine kendisi hazırlayan yetenekli modacı Emrullah Köroğlu, böylece birbirinden şık tasarımlarıyla bir kez daha kendisinden söz ettirmeyi başararak bir ilke daha imza atmış oldu.

Yarışmaya katılan modeller;

- Elif Su İzci

- Mihri Samadova

- Duygu Akpınar

- Sude Sarıkaya

- Dilara İleri

- Yağmur Yılmaz

- Nurbanu Esen

- Meryem Kayhan

- Elif Sarıyer

- Nil Gül

- Şenel Danabaş

- Şüheda Erkoç

- Aybeniz Erol

- Tuba Özkan

- Nur Sarı

- Şirin Ece Soyulmaz

- Emine Yücel