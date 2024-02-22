Barış Hayta ve Esra Can Atina'da Sürpriz Nikah Töreni
İki yıldır ilişki yaşayan Barış Hayta ile Esra Can'ın nikahını Atina Başkonsolos Yardımcısı Erdem Kutlu kıydı. Sosyal medya paylaşımlarıyla haberdar olan çiftin sevenleri tebrik mesajları gönderdi.
İki yıldır ilişki yaşayan Barış hayta ile Esra Can'ın nikahını, Atina Başkonsolos Yardımcısı Erdem Kutlu kıydı.
Sürpriz nikahtan sosyal medya paylaşımlarıyla haberdar olan çiftin sevenleri, kısa süreli şaşkınlığın ardından tebrik mesajları gönderdiler.